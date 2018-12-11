В Новой Зеландии легализовали марихуану для медицинских целей

Правительство Новой Зеландии утвердило закон, позволяющий с течением времени сделать медицинскую марихуану доступной для людей, страдающих различными заболеваниями, сообщило во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Это (принятие закона - ИФ) имеет особой смысл, как еще одна опция для людей, которые живут с хронической болью", - приводит АП заявление министра здравоохранения Дэвида Кларка.

Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что эти меры предшествуют запланированному общенациональному референдуму по использованию марихуаны в медицинских целях.

Ранее правительство Новой Зеландии обещало провести референдум в течение следующих двух лет.

Новый закон предоставляет пациентам значительно более свободный доступ к медицинской марихуане. Однако большинству людей, которым она нужна для облегчения страданий, придется ждать около года, пока не будут приняты новые правила лицензирования и стандартизации.

Закон также разрешает производство медицинской марихуаны в Новой Зеландии как для внутреннего потребления, так и для зарубежных рынков.