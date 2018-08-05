Двух налетчиков, ограбивших ювелирный магазин в Балаклейском районе, задержали в Одесской области

Полицейские Харьковской области 2 августа задержали злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на ювелирный магазин в Балаклейском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 25 июля в поселке Донец Балаклейского района около 16-30 трое неизвестных в масках ворвались в магазин и. угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 000 гривен и ювелирными изделиями.

Своими действиями они нанесли ущерб на сумму более 300 000 гривен.

Правоохранители задержали в Одесской области двух человек, причастных к совершению ограбления магазина. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии.

Как рассказал и.о. начальника Балаклейского отдела полиции Дмитрий Страхов, задержанные признали свою вину. Во время допроса они признались, что преступление готовили тщательно, для чего разработали детальный план.

Похищенное имущество воры распределили между собой.

В настоящее время задержанные находятся под стражей.

Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас полицейские принимают все меры для задержания третьего соучастника преступления.