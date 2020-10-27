В Офисе президента - вспышка коронавируса

Спикер президента Юлия Мендель сообщила о вспышке COVID-19 в Офисе Президента. Об этом она рассказала в комментарии Украинской правде.

По ее словам, у нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у одного из заместителей уже подтвердили COVID-19.

"Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - сказала Мендель.

Она также добавила, что президент Зеленский и глава ОПУ здоровы.

Сама Ковалив на своей странице в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья: "К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной".

При этом Ковалив добавила, что чувствуют себя все хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врача.

Напомним, что ранее Зеленский потребовал от Минздрава достоверной статистики по заболевшим и выздоровевшим, однако, как оказалось, в МОЗ не знают точного числа тех, кто поборол болезнь.