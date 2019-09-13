 

В Париже проходит самая массовая за 12 лет забастовка транспортников

13 сентября 2019 г. 15:40
Источник: Интерфакс-Украина
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Работники парижского метро и другого общественного транспорта не вышли на работу в пятницу в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает в пятницу издание Le Figaro со ссылкой на организацию, управляющую общественным транспортом Парижа (RATP).

Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев.

По данным RATP, после 20:00 (21:00 мск) будут работать только две линии метро, движение поездов в которых осуществляется без машинистов.

В качестве альтернативы общественному транспорту компания предлагает воспользоваться электрическими скутерами, 30 минут поездки на которых оплатит сама компания.

Многие жители города добирались на работу на велосипедах.

В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км в утренний час пик.

Сообщается, что это самая массовая акция протеста транспортников с 2007 года.

Демонстранты назвали акцию протеста "предупреждающим выстрелом".

Ожидается, что в понедельник работники здравоохранения, авиации и юристы организуют очередную акцию протеста против реформы правительства, предусматривающей введение "единой" пенсионной системы, которая предполагает отказ от распределения пенсии в соответствии с профессиональной деятельностью.

Правительство Франции рассчитывает на то, что голосование по реформе пройдет в парламенте в начале следующего года.

 

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