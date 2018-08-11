В Первомайском районе мужчина избил и ограбил своего товарища

8 августа в полицию поступило сообщение о грабеже в Первомайском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, правоохранители установили, что 33-летний заявитель вместе со своим 37-летним знакомым ночью употребляли алкоголь.

Товарищ знал о наличии определенной суммы денег у потерпевшего и решил ими завладеть.

Злоумышленник избил мужчину и отобрал у него 720 долларов, 30 000 рублей, 1400 гривен и мобильный телефон и скрылся.

Полицейские разыскали и задержали нападавшего.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.