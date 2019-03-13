В Песочине у водителя выявили превышение нормы алкоголя более чем в 10 раз

За прошедшие сутки харьковские патрульные выявили 6 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, у одного из водителей при освидетельствовании на состояние опьянения результат превысил допустимую норму более чем в 10 раз и составил 2,18 промилле.

Водителя "Chevrolet Niva" патрульные остановили в Песочине из-за того, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Полицейские составили на водителя административный протокол по ст. 130 КУоАП, который в дальнейшем передадут в суд.