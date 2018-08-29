В полиции рассказали подробности происшествия на станции харьковского метро, где ножом ранили женщину

Как сообщалось ранее, вчера вечером неизвестный мужчина нанес ножевое ранение 38-летней женщине на платформе станции «Госпром».

В полиции рассказали подробности происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 28 августа около 21-50 в полицию поступило сообщение о том, что на платформе станции «Госпром» харьковского метрополитена неизвестный ранил ножом женщину.

По предварительным данным правоохранителей, между злоумышленником и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ее ножом.

Женщину с резаной раной плеча доставили в одну из больниц города.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность и местонахождения злоумышленника.