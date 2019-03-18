В поселковом магазине продавали наркотический мак

18 марта 2019 г. 15:49
87 просмотров

В одном из магазинов поселка Шевченково Харьковской области торговали маковым семенем с примесями маковой соломы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины в помещении магазина полицейские провели обыск.

Во время обыска они обнаружили четыре пакета семян мака, общим весом около 20 килограмм.

Изъятые вещества направили на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поступления наркотического вещества и злоумышленников, причастных к преступлению.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.