В поселковом магазине продавали наркотический мак

В одном из магазинов поселка Шевченково Харьковской области торговали маковым семенем с примесями маковой соломы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины в помещении магазина полицейские провели обыск.

Во время обыска они обнаружили четыре пакета семян мака, общим весом около 20 килограмм.

Изъятые вещества направили на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поступления наркотического вещества и злоумышленников, причастных к преступлению.