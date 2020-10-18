В Праге открыли первый отель для больных Covid

В столице Чехии открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом, сообщает Novinky.

Четырехзвездочный отель расположен в центре Праги и принадлежит сети Czech Inn Hotels.

Он рассчитан на людей, которые в путешествии узнали о том, что больные, а также заболевших жителей столицы, которые боятся заразить своих родных, оставаясь дома.

Для заселения необходимо предоставить справку о положительном тесте - разместиться, имея только подозрение, не подтвержденное анализом, невозможно.

"Гостиницы сейчас пустые, а многим людям некуда деться в своей ситуации, поэтому мы решили сделать что-то полезное", - объясняет представитель компании.

По ее словам, первые дни работы в новом режиме уже подтвердили большой спрос на такую ​​услугу.

Обслуживание клиентов в "коронавирусной" гостинице организовано полностью бесконтактно.

В самом отеле общение с администратором происходит через специальный монитор, а ключи оставлены в дверях комнат.

Дистанционно можно заказать еду на кухне, а также заказать блюда или лекарства через службу доставки.

По правилам отеля, гостям нельзя будет находиться за пределами своего номера - за исключением случаев, когда нужно выйти к врачу или забрать доставку.

Персонал отеля, который обеспечивает уборку и работу кухни, работает в защитных костюмах.

Комнаты после выезда клиентов будут оставлять пустыми на один день, а затем тщательно дезинфицировать.

В общих помещениях дезинфекцию будут проводить ежедневно.

Согласно данным Ассоциации отелей и ресторанов Чехии, сейчас около половины отелей Праги - под угрозой закрытия из-за последствий эпидемии, а в регионах - около 30%.

С марта прекратили работу около 10%.

Напомним, что в субботу, 17 октября, в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, зарегистрировали более 11 тысяч заражений - новый рекорд с начала эпидемии. По количеству больных на душу населения Чехия - среди первых в Европе.

В связи с постоянным ухудшением ситуации в Праге собираются открыть большой полевой госпиталь, также ведут переговоры с другими странами о лечении инфицированных COVID-19.