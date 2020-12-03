В Раде назвали условие введения локдауна в Украине

Правительство должно усилить карантин в случае заполнения в украинских больницах 35-40 тысяч коек.

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что на сегодня в украинских стационарах загруженность коек составляет примерно 27-28 тысяч. Это половина от имеющихся больничных мест.

"Если эта загруженность коек будет расти, если это количество будет 35-40 тысяч, то надо вводить локдаун, ибо система не выдержит", - сказал Радуцкий.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае.

Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на принятие решения о локдауне будут влиять ряд факторов: показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших и эффективность локдауна выходного дня.

Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила, что в Украине не будут вводить локдаун до католического Рождества , которое отмечается 25 декабря.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, проект решения о локдауне "еще даже не готовили" . Об объявлении общенационального карантина сообщат за 7-10 дней.