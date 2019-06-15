В России пассажирский Боинг совершил жесткую посадку

15 июня 2019 г. 17:30
Источник: УНИАН
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Следственный комитет обнародовал кадры последствия жесткой посадки пассажирского лайнера Боинг 737-800 авиакомпании S7, который летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза.

Соответствующее  видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

По данным представителей аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Самолет удалось благополучно посадить.

Как сообщается,  среди находившихся на борту 175 человек никто не пострадал.

В МВД по Южному федеральному округу проводят проверку по факту произошедшего.
 

Видео: 

Жесткая посадка самолёта в Краснодаре!!!

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