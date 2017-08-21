В России зеркально ответят на ограничения в выдаче виз США

России следует ответить симметрично на решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ, считает глава комиссии Совета Федерации на защите госсуверенитета, замглавы Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

"В любом случае законные права наших граждан необходимо отстаивать, поэтому если будут какие-то ущемления по отношению к нашим гражданам, то зеркальные меры необходимо также внедрять в отношении граждан США", - сказал Климов "Интерфаксу" в понедельник.

"Я не знаю, какие будут приняты решения, но на мой взгляд, здесь надо отвечать аналогичным образом", - отметил он.

С точки зрения Климова, на самом деле "американцы не хотят терять свою агентуру, которая под дипломатическим прикрытием находится в России, а также тех людей, которые занимаются всякого рода вмешательством в наши внутренние дела". По мнению сенатора, представители США, "все они маскируют как ответные меры, некий демарш".

В этой связи, добавил Климов, "здесь особенно церемониться не следует", "тем более что поездки в США - это вещь, которая касается точно не миллионов россиян".

В понедельник посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

