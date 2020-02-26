В семи районах города частично отключили водоснабжение

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 26.02.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 26.02.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 26.02.20 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (стояк) до 18:00 26.02.20 г.; въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк), пр. Московский, 193 (п. №12, стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк), пр. Тракторостроителей, 130 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №3, стояк) до 20:00 26.02.20 г.; ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (п. №2, стояк) до 20:00 27.02.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 115 (п. №6), ул. Александра Матросова, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 26.02.20 г.

Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 34 (п. №1), ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 27.02.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 66 (п. №13, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №20) до 20:00 26.02.20 г.