В школах Харьковщины нашли опасные санитарные нарушения

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра проверяют детские учебные заведения Харьковщины на качество питьевой воды и питания, состояния воздуха и освещенности, а также измеряют параметры шума, микроклимата и радиологических показателей.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в первом квартале года соответствующие исследования были проведены в 125 детских учебных заведениях области, из которых в 67, а это – более половины проверенных учреждений, - обнаружили отклонения от нормативных требований.

Показатели качества и безопасности питьевой воды не отвечали требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в 17 детских учебных заведениях десяти районов области. Это - Волчанский, Шевченковский, Балаклейский, Кегичевский, Чугуевский, Изюмский, Зачепиловский, Близнюковский, Валковский, Харьковский районы, а также Люботин и Лозовая.

Исследовав смывы с кухонного инвентаря, столовой посуды, спецодежды и рук работников пищеблока, специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в 30 заведениях (24,2% из числа обследованных) в десяти районах области - Чугуевском, Боровском, Близнюковском, Красноградском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском, Балаклейском, Дергачевском, Изюмском районах, а также в Люботине и Харькове.

В пяти учреждениях (4,1% из числа обследованных) двух районов области (Барвенковский, Балаклейский) и в Харькове обнаружили бактериальное загрязнение, которое может быть причиной вспышек кишечных инфекций у детей.

По результатам выборочного обследования на энтеробиоз (паразитарное заболевание с контактно-бытовым механизмом передачи инфекции) в шести (19,4% из числа обследованных) детских дошкольных учреждениях и в 26 школах (54,2% из числа обследованных) десяти районов области - Изюмском, Волчанском, Барвенковском, Боровском, Балаклейском, Дергачевском, Зачепиловском, Кегичевском, Богодуховском, Харьковском, а также в Лозовой и Харькове обнаружили энтеробиоз у 171 ребенка.