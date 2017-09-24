В Шотландии обнаружили бесценную картину Рубенса, считавшуюся утерянной на протяжении 400 лет

24 сентября 2017 г. 17:31
Источник: Новое Время
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Картина, датируемая 1627 годом, была обнаружена в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго британским экспертом Бендором Гросвенором, сообщает ВВС.

Бесценная работа долгое время считалась экспертами лишь копией портрета XVII века герцога Букингемского и фаворита короля Джеймса (Якова) I, Джорджа Вильерса.

Однако, экспертиза Гросвенора показала, что в действительности, это подлинная работа, скрытая под слоями пыли и краски.

"Открытие портрета такой ключевой фигуры в британской истории, сделанной одним из величайших художников, которые когда-либо жили, была просто захватывающей", - поделился своими впечатлениями Гросвенор.

Питер Пауль Рубенс (28 июня 1577 - 30 мая 1640) - нидерландский (фламандский) живописец, один из основоположников искусства барокко. Творческое наследие Рубенса насчитывает около 3000 картин, значительная часть которых выполнена в сотрудничестве с учениками и коллегами, крупнейшим из которых был Антонис ван Дейк.

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