В штабе ООС назвали самые горячие участки на Донбассе

Российско-террористические войска в минувшие сутки, 8 декабря, 13 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, обстрелы боевиками позиций бойцов операции Объединенных сил не прекращаются.

Ситуация на востоке Украины имела признаки обострения на луганском направлении, но оставалась под полным контролем ВСУ.

Террористы вели прицельный огонь по защитникам Песок, Троицкого, Новолуганского, Шумов, Невельского, Тарамчука, Марьинки, Чермалыка и Гнутово.

Для обстрелов применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм (трижды), гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Минометным огнем оккупанты дважды накрывали опорные пункты украинских военных неподалеку от Крымского, один раз – в районе Песок.

Всего боевики выпустили по позициям Объединенных сил 39 мин.

Ночью 9 декабря бандформирования провоцировали защитников Гнутово огнем из станковых гранатометов.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в результате боевых действий в Донбассе трое оккупантов уничтожены, еще четверо ранены.

Накануне боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, в том числе из тяжелого вооружения, был ранен один украинский военный.