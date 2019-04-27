В Скандинавии бастуют почти полторы тысячи пилотов

27 апреля 2019 г. 13:18
Источник: Интерфакс-Украина

Более 600 прибывающих и отбывающих авиарейсов отменили в Швеции, Дании и Норвегии в связи с забастовкой пилотов авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на шведский интернет-портал The Local.

По его данным, забастовка затронула порядка 70% рейсов компании и свыше 70 тысяч пассажиров, но не повлияла на авиарейсы, осуществляемые партнерами SAS, а также на рейсы санитарной авиации.

Авиакомпания предоставила пассажирам, чьи авиарейсы были отменены, возможность бесплатно забронировать билеты на другой день.

В забастовке приняли в общей сложности около 1400 пилотов компании, в частности 372 в Дании, 545 - в Норвегии и 492 в Швеции.

Забастовка началась после того, как пилотам не удалось достигнуть договоренности о заключении коллективного договора между группой пилотов и компанией SAS. Пилоты требуют повышения заработной платы и  изменения рабочего графика.

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