В состоянии ремонта. Дорожники рассказали какие мосты и магистрали в области уже восстановлены и где работы продолжаются

На плачевное состояние мостов в Харьковской области автомобилисты жалуются в течение многих лет. В облавтодоре признают, проблемных путепроводов действительно масса, при чем в разных районах Харьковщины, большинство из них были построены полвека назад и давно нуждаются в капитальном ремонте. В этом году областные чиновники пообещали заняться несколькими такими объектами. Один из таких - мост вблизи села Губаревка Богодуховского района, который был разобран около десяти лет. Закончить там работы дорожники намерены осенью. Пока ремонт выполнен на 30 процентов, специалисты разобрали береговые опоры и демонтировали конструкции старого путепровода, уже закуплены материалы для установки новых опор. Еще один проблемный мост в Балаклейском районе начали ремонтировать 1 июня, в данный момент, отмечают в облавтодоре аварийно-восстановительные работы завершены.

Михаил Богатырь, зам. нач. Службы авт. дорог в Хар. обл.:

Открыто движение на автодороге"Андреевка-Курган-Меловое". Это так называемый мост через Донец. В пятницу было открыто движение. Как и обещали. Транспорт пошел. С некоторым ограничением по нагрузке и по скорости передвижения по этому мосту.

А вот работы на мосту через реку Северский Донец в Изюме на трассе Киев-Харьков-Довжанский пока продолжаются, ремонт выполнен больше чем на половину, говорят в областной Службе автомобильных дорог. Завершить его обещают в августе, ко Дню независимости Украины. Также разработан проект по текущему ремонту путепровода вблизи поселка Песочин, он отправлен на экспертизу, рассказывают специалисты, уже после получения её результатов проведут тендер. Продолжаются работы и на многих участках областных трасс, это и Чугуев-Меловое, и Мерефа-Лозовая-Павлоград, и Мерефа-Змиев, а также другие отрезки дорог области, отчитываются в облавтодоре. Кроме того, находится на рассмотрении в Киеве второй перечень объектов, которые планируют отремонтировать за счет денег, поступивших от таможенных сборов. Этих средств, уверяют дорожники, в этом году будет даже больше, чем они ожидали пару месяцев назад, ориентировочно на несколько сотен миллионов гривен.

Михаил Богатырь, зам. нач. Службы авт. дорог в Хар. обл.:

Он сейчас на рассмотрении. я могу сказать эту цифру - 423,7. Она может быть, но думаю останется такой же. Я думаю, что наши руководители докажут, что она нужна, для наших дорог, для Харьковской области. Ну через неделю все станет известно.

Кроме капитальных ремонтов, говорят в облавтодоре, они занимаются и ямочным ремонтом на основных направлениях.

Виталий Мачула, зам. дир. ДП "Харьковский облавтодор":

Приоритетами на прошлой неделе у нас были такие дороги как Киев-Харьков-Довжанский, Харьков-Ахтырка, Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук, также Золочев-Максимовка, это все государственного значения направления. Также местные дороги - подъезд к селу Бобровка, Мартовая.

За последнюю неделю, сообщают специалисты, методом так назщываемого, ямочного ремонта, восстановили 12 километров областных дорог. На эти цели дорожники, по их информации, использовали больше полутора тысяч тонн асфальтобетонной смеси.