В США дикобраз выпустил в служебного пса 200 игл

24 апреля 2019 г. 12:11
Источник: Корреспондент.net
212 просмотров

Собака вместе с напарником преследовала преступника, когда наткнулась на колючее животное.

В американском Орегоне полицейский пес получил ранение 200 иглами дикобраза.

Об этом сообщает Associated Press.

Служебный пес по кличке Один вместе со своим напарником преследовал убежавшего ранее из участка преступника. В ходе погони собака увидела дикобраза. Напарник не видел, что делал пес, но он появился с пастью, полностью утыканной иглами.

Полицейские прекратили погоню и доставили собаку в клинику. Врачи достали из морд пса более 200 игл, две из которых попали в рот, еще две находились рядом с глазом.

Поиски сбежавшего преступника продолжаются, а с дикобраза шериф округа лично "снял все обвинения".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.