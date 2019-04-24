В США дикобраз выпустил в служебного пса 200 игл

Собака вместе с напарником преследовала преступника, когда наткнулась на колючее животное.

В американском Орегоне полицейский пес получил ранение 200 иглами дикобраза.

Об этом сообщает Associated Press.

Служебный пес по кличке Один вместе со своим напарником преследовал убежавшего ранее из участка преступника. В ходе погони собака увидела дикобраза. Напарник не видел, что делал пес, но он появился с пастью, полностью утыканной иглами.

Полицейские прекратили погоню и доставили собаку в клинику. Врачи достали из морд пса более 200 игл, две из которых попали в рот, еще две находились рядом с глазом.

Поиски сбежавшего преступника продолжаются, а с дикобраза шериф округа лично "снял все обвинения".