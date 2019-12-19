В США мэром города стал младенец

Мэром города Уайтхолл в американском штате Техас стал семимесячный Уильям Чарльз МакМиллиан – теперь он самый молодой градоначальник страны. Об этом сообщает Indian Express.

Младенец пришел на церемонию инаугурации в сопровождении своих приемных родителей. Он был одет в черный смокинг. Само мероприятие проходило в городском общественном центре, и на нем присутствовали около 150 человек.

Председатель городского совета соседнего города Новасота Джош Фульц, который присутствовал на церемонии, рассказал, что «в воздухе витала любовь»: каждый хотел обнять малыша, прогуляться с ним.

«Сейчас у нашей страны сложное время, и мэр Чарли поможет вернуть обществу мир и доброту», – сказал Фульц.

Мэр Чарли выбрал своим девизом фразу «Сделаем Америку снова доброй» и принес присягу (и то и другое он сделал с помощью родителей), в которой торжественно поклялся добросовестно исполнять обязанности мэра Уайтхолла, быть добрым к каждому на детской площадке, поддерживать в хорошем состоянии все гравийные дороги, приносить печенье пожарным, поймать самого большого сома, сохранять, защищать и оберегать жителей Уайтхолла.

Такое назначение стало возможным, потому что должность мэра Уайтхолла каждый год выставляется на аукцион и в этом году семья Чарли предложила самую большую сумму. Эти деньги направят на благотворительность.

