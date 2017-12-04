В статуе Иисуса Христа нашли записку 300-летней давности - фото

04 декабря 2017 г. 16:27
Источник: Новое время
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Реставраторы нашли в статуе Иисуса Христа, установленной в 1777 году, послание от священника. В нем - краткое описание жизни в те времена.

Об этом сообщает издание New York Post.

Статуя находилась в соборе в испанском городе Бурго де Осма. Реставраторы сняли Иисуса с креста и обнаружили в области ягодиц полость, в которой находилось послание.

Оно было написано на листе с двух сторон аккуратным каллиграфическим почерком. Его автор - священник Хоакин Мингес, кратко описал период времени, в котором он жил: как люди проводили время, об экономической ситуации, политических и религиозных вопросах, известных людях и о других темах.

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