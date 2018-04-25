В связи с марафоном в центре Харькова будет временно запрещено движение транспорта

В связи с подготовкой и проведением V Харьковского Международного марафона, на улицах города по маршруту забегов будет запрещено движение транспорта, информирует пресс-служба Харьковского городского совета.

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Так, с 16:00 27 апреля до 22:00 29 апреля будет запрещено движение транспорта по пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

В это же время автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э будут осуществлять объезд закрытого участка пл. Свободы через пр. Независимости.

С 7:00 до 17:00 29 апреля будет прекращено движение транспорта по маршруту участников марафона:

- ул. Сумская, на участке от пр. Независимости до пер. Мечникова - пл. Конституции (при движении от пр. Московского в сторону ул. Мечникова) - ул. Короленко, на участке от пл. Конституции до ул. Пушкинской - ул. Пушкинская, на участке от ул. Короленко до ул. Веснина - ул. Свободы - ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской - пл. Первого Мая - ул. Сумская, на участке от пл. Первого Мая до ул. Деревянко - ул. Динамовская (в районе ул. Белой Акации) - ул. Новгородская, на участке от ул. Динамовской до пр. Науки - пр. Науки - ул. Динамовская, на участке от ул. Новгородской до пер. Фанинского - ул. Сумская, на участке от пл. Первого Мая до пр. Независимости - пр. Независимости, на участке от ул. Сумской до пр. Науки - пр. Науки, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы - пл. Свободы. Движение транспорта будет открываться поэтапно, по мере прохождения трассы участниками марафона.

29 апреля изменят маршрут следования некоторые троллейбусы и трамваи:

- троллейбус №2:

с 6:00 до 7:00 - курсирует по своему маршруту;

с 7:00 - 16:30: разворотный круг «пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы – разворотный круг «пр. Победы»;

- с 16:30: по своему маршруту;

- троллейбусы №12 и 18 - не ходят;

- трамвай №26:

с 6:00 - 09:15: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина – пл. Первого Мая – ул. Сумская - Белгородское шоссе - разворотный круг «Лесопарк»;

- с 9:15 - 15:40: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

- с 15:40 - 16:30: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - разворотный круг «Лесопарк»;

- с 16:30: разворотный круг «Салтовское» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда -ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - пл. Первого Мая - разворотный круг «Парк им. Горького».

Также на время проведения марафона, с 6:00 до 17:00, изменят маршруты следования ряд автобусов, автобусы №202, 289, 215, 291, 44, 45, 78, 89 и 26 ходить не будут.

Кроме того, на время проведения марафона будет прекращена работа парковок по пр. Науки, 45; пр. Науки, №64 (площадка у магазина «Колобок»); по пр. Науки: от ул. Отакара Яроша до ул. 23 Августа; перекресток пр. Науки и ул. Серповой.