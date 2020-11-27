В Украине - новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: более 16 тысяч новых случаев за сутки

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19 - 16 218 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели 8 843 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня, 27 ноября.

Количество инфицированных COVID-19с начала пандемии на сегодня - 693 407 человек, 11 909 человек умерли, выздоровели – 326 238 заболевших.

По данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, болеют 355 260 человек - на 7 183 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), а также в Киеве (1520) и Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 65539 случаев;

Винницкая область - 16 710 случаев;

Волынская область - 23 273 случая;

Днепропетровская область - 34 888 случаев;

Донецкая область - 21 786 случаев;

Житомирская область - 28 481 случай;

Закарпатская область - 22 748 случаев;

Запорожская область - 28 229 случаев;

Ивано-Франковская область - 34 696 случаев;

Киевская область - 35 235 случаев;

Кировоградская область - 4824 случая;

Луганская область - 6061 случай;

Львовская область - 44 509 случаев;

Николаевская область - 17 167 случаев;

Одесская область - 41 501 случай;

Полтавская область - 20 701 случай;

Ровенская область - 29 875 случаев;

Сумская область - 26 590 случаев;

Тернопольская область - 27 050 случаев;

Харьковская область - 54 028 случаев;

Херсонская область - 9633 случая;

Хмельницкая область - 28 350 случаев;

Черкасская область - 21 402 случая;

Черновицкая область - 33 018 случаев;

Черниговская область - 17 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 26 ноября в Украине был зафиксирован 15 331 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 229 человек за сутки скончались.