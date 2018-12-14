В Украине открыли первое уголовное дело за незаконное пересечение границы

14 декабря 2018 г. 17:30
Источник: Интерфакс-Украина
40 просмотров

Первое уголовное производство за незаконное пересечение границы открыто в Украине в отношении гражданина Молдовы, задержанного 11 декабря, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"Лед тронулся: есть первое уголовное производство по незаконному пересечению границы!... Это первое, но не последнее уголовное производство за незаконное пересечение границы. Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится", - написал П.Цигикал на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, задержанный 11 декабря пограничниками Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления 32-летний гражданин Молдовы пытался попасть в Украину в обход пункты пропуска, поскольку ранее украинские пограничники запретили ему въезд в Украину сроком на 10 лет.

Следственный отдел Управления СБУ в Одесской области начал досудебное расследование в уголовном производстве по ст.332-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное пересечение государственной границы Украины), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Нарушитель передан сотрудникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.