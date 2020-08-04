В Украине проводникам поездов разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты - министр инфраструктуры

Работникам «Укрзализныци» разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире Общественного радио.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики", - сказал он.

Также Криклий добавил, что также рассматривали и достаточно активно обсуждали возможность использования электрошокеров. Но, по его словам, такие спецсредства разрешены только для полицейских.

А что касается работников «Укрзализныци», то использовать газовый баллончик лучше, чем не использовать ничего вообще.

Напомним, в ночь на 31 июля в поезде в купе на женщину-пассажира, Анастасию Луговую, напал неизвестный мужчина. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.

Соломенский райсуд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

Сейчас потерпевшая Луговая опасается, чтобы напавшего не признали психически больным. По ее словам, мужчина все делал осознанно и продумал каждую деталь.