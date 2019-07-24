 

В Украине расширили перечень платных автономеров и установили цены на них до 30 тысяч

24 июля 2019 г. 14:55
Источник: Интерфакс-Украина
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Кабмин расширил перечень платных номерных знаков, которые имеют повышенное предложение, и установил цены на них до 30 тысяч гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 24 июля.

Как отмечается, что сейчас возможность официально купить номерной знак с желаемой комбинацией цифр ограничена.

Предусмотрена покупка только 18 комбинаций из четырех одинаковых цифр подряд (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) и в пределах от 0001 до 0009. Другие номера выдаются по обычной цене в простой последовательности, что приводит к коррупционной составляющей процесса.

В связи с этим Кабмин расширил перечень платных номерных знаков на автомобиль, которые имеют повышенный спрос, и установил цены на них.

Так, за номерной знак из четырех одинаковых цифр теперь нужно будет заплатить 30 тысяч гривен, за последовательность в пределах от 0001 до 0009 - также 30 тысяч.

За знак из четырех цифр, три из которых подряд одинаковые - 10 тысяч, из четырех цифр с двумя парами одинаковых - 10 тысяч, последовательных - 0123 или 1234 - 8 тысяч.

За знак из четырех цифр, три из которых одинаковые, но не подряд - 4 тысячи, за знак из четырех цифр, где первая и третья, а также вторая и четвертая или первая и четвертая и вторая и третья одинаковые - также 4 тысячи.

В то же время выдача или замена всех указанных номеров из перечня для легковых автомобилей, принадлежащих органам государственной власти, будет стоить всего 300 гривен.

Напомним, 24 апреля украинцы могут заказать и оплатить изготовление индивидуальных номерных знаков онлайн, а получить готовый номерной знак - в ближайшем отделении "Новой почты", без необходимости посещать сервисные центры МВД.

 

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