Сегодня, 11 июня, в Украине состоялось ВНО по географии.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре оценивания качества образования.

Тест насчитывает 56 заданий.

На выполнение заданий участникам было отведено 150 минут.

По выбору выпускника результат выполнения заданий сертификационной работы может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по географии.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы, - 94.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в тестровании примут участие более 80000 человек.

Правильные ответы на задания теста будут опубликованы в ближайшее время.

Установление порога «сдал/не сдал» и определение результатов ЗНО по географии состоится по итогам заседания экспертной комиссии по вопросам определения результатов ЗНО не позднее 24 июня. В этот же день будут опубликованы таблица соответствия тестовых баллов оценкам по шкале от 1 до 12 баллов и таблица перевода тестовых баллов по географии в рейтинговую оценку по шкале от 100 до 200 баллов.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников ЗНО до 25 июня.

После этого учебные заведения получат результаты государственной итоговой аттестации своих учеников по географии.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Дополнительное тестирование по географии состоится 10 июля.