В Украине создадут реестр обсерваторов

03 апреля 2020 г. 11:33
Источник: Интерфакс-Украина
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Министерство здравоохранения Украины проведет проверку всех мест обсервации, по итогам которой создаст реестр обсерваторов в стране, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Обсерваторы создаются и обеспечиваются органами местной власти, с нашей стороны были прописаны четкие критерии того, какие должны быть условия в обсерваторах.

В настоящее время Минздрав получил поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и сегодня-завтра нашими специалистами совместно с облгосадминистрациями будет проведена проверка всех потенциальных мест для обсервации, сформирована дополнительная таблица того, отвечает ли обсерватор определенным требованиям – это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины",- сказал он.

Кроме того, Ляшко отметил, что до конца текущей-начала следующей недели в Украину прибудут 12 амплификаторов ПЦР-диагностики, что позволит расширить диагностику коронавируса на всю территорию страны.

"Мы привлекаем частные лаборатории. Есть разные способы – использовать как оборудование, так и работников, мобильные бригады",- добавил Ляшко.

 

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