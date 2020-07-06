В Украине среднее количество положительных результатов тестов на COVID-19 выше, чем в ЕC

В Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тыс. населения значительно выше, чем в Европе. Об этом на брифинге сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.

«Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании», - отметил Хабихт.

По его словам, важными являются увеличение объемов тестирования, диагностика, отслеживание контактов и лечение заболевших.

«Кроме того, это зависит от каждого из нас - как мы соблюдаем гигиену рук, или носим маски. Ведь только так мы сможем преодолеть коронавирус», - подчеркнул Хабихт.

Также он добавил, что ситуация в мире не позволяет говорить о спаде заболеваемости COVID-19.

«В мире ежедневно растет количество больных COVID-19, и мы не можем сказать, что пандемия идет на спад. В Западной Европе ситуация немного улучшается - в Восточной - становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру», - заявил представитель ВОЗ.