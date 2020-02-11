В Украине стартовала регистрация на ВНО-2020. Как школьники готовятся к вступительным экзаменам

3 февраля началась регистрация для участия в ВНО-2020, которая продлится до 24 марта. А само оценивание стартует уже 21 мая.

В региональном центре оценивания качества образования сообщают, что в этом году новаций в его проведении немного.

Александр Сидоренко, руководитель Харьковского регионального центра оценивания качества образования

Починаючи з цього року, - і це, власне, єдина, можна вважати, іновація, - що починаючи з цього року, всі здобувачі середньої освіти ДПА зможуть пройти і отримати вийнятково тільки через процедуру ЗНО.

Недавно завершилась регистрация на пробное ВНО, и дата его проведения не меняется – это последние две субботы марта. Это тестирование не является обязательным, а участие в нем стоит 140 гривен.

В Харьковской, Сумской и Полтавской областях на пробное ВНО зарегистрировались 12000 желающих.

Сами выпускники говорят: так им легче будет понять, какие трудности могут возникнуть во время основной процедуры.

Екатерина, школьница

Чтобы пройти процедуру, больше не посмотреть на задания, ну как, конечно же, посмотреть на задания, и как я буду укладываться во время. А также пройти эту "процедуру страха", как оно… ну, привыкнуть - к тому, как оно будет проходить...

Большинство выпускников готовятся к ВНО с репетиторами, и говорят, что тесты с каждым годом становятся все сложнее, поэтому занимаются дополнительно еще с 10 класса. В приоритетах для вступления для большинства выпускников школ города сейчас именно харьковские вузы.

Милана, школьница

Говорят, что программа ЗНО стала более усложненной, поэтому готовиться к ней нужно с 10 класса, но если вы говорите про ВНО по укр.мове и литературе, тогда готовиться начинать надо в 9 классе, потому что, в основном, все произведения идут именно оттуда

Всего для ВНО-2020 предлагается одиннадцать предметов, но обязательными остаются украинский язык и литература, на выбор - математика или история Украины и еще два любых из перечня предложенных.