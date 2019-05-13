В Украине стартовала регистрация на вступительные экзамены в магистратуру

Регистрация для прохождения вступительных экзаменов для поступления на обучение в магистратуру в Украине стартовала сегодня, 13 мая, и продлится она до 3 июня.

Как говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), регистрацию будет проводить приемная комиссия одного из высших учебных заведений, в котором поступающий желает участвовать в конкурсном отборе. Во время регистрации приемная комиссия создает запрос на формирование экзаменационного листа и его оформление. Поступающий считается зарегистрированным после получения экзаменационного листа.

Отмечается, что информация о пункте тестирования, в котором поступающий будет проходить вступительные испытания, будет указана в приглашении-пропуске, который появится на информационной странице ("Кабинет участника" на сайте УЦОКО) не позднее чем за две недели до дня проведения экзаменов.

В центре напоминают, что в 2019 году все желающие получить степень магистра по специальностям "право" и "международное право", должны принять участие в едином профессиональном вступительном испытании и едином вступительном экзамене.

Для получения степени магистра по специальностям "музееведение, памятниковедение", "менеджмент социокультурной деятельности", "информационное, библиотечное и архивное дело" отрасли знаний "культура и искусство", по специальностям отраслей знаний "гуманитарные науки" (кроме специальности "филология"), "богословие", "социальные и поведенческие науки", "журналистика", "управление и администрирование", "информационные технологии", "сфера обслуживания", "публичное управление и администрирование", "международные отношения" (кроме специальности "международное право") нужно сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку.

Кроме того, в УЦОКО обращают внимание на то, что во время регистрации абитуриент должен указать название населенного пункта, в котором он желает проходить тестирование. Выбор города прохождения вступительных испытаний не зависит от места расположения учреждения высшего образования, в котором поступающий регистрируется.

Пункты тестирования будут создаваться в областных центрах (кроме городов Донецк и Луганск), в Киеве, Славянске и Мариуполе Донецкой области, а также Северодонецке Луганской области.