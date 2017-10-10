В Украине выбирают кандидатов в Общественный совет по контролю за "финансовой разведкой" Украины

Голосование за потенциальных членов Общественного Совета при Национальном агентстве Украины по поиску и менеджменту активов переносилось уже дважды, по разным причинам, рассказывают харьковские правозащитники. Стартовало оно, наконец, 10 октября в 9 утра. Это агентство было создано с целью выявления и поиска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, или которые арестованы, а также конфискованы в рамках уголовного дела. Особое внимание – к имуществу полученного после совершения коррупционных преступлений. Общественный совет, уверены кандидаты, поможет усилить контроль за выполнением агентством своих основных функций и позволит оперативно информировать о возможных нарушениях.

Игорь Чобитько, кандидат в Общественный совет при Национальном агентстве:

Висвітлювати інформацію, доводити до громадян ії, впливати на цей процесс і на роботу державного органу, саме на те, щоб він працював відповідно до покладених на нього функцій.

Заявления об участии в отборе в состав Общественного совета подавал и бойцы 92-й отдельной механизированной бригады, но говорят – получили отказ, теперь собираются голосовать за тех претендентов, которые, по их мнению, смогут вовремя фиксировать нарушения и объективно оценить действия агентства. Среди главных критериев по выбору кандидата называют репутацию, незапятнанную в коррупционных скандалах, а также опыт по защите прав человека.

Александр Свидро, демобилизованный 92-й ОМБр:

Я думаю, это должен быть человек с юридическим образованием, прежде всего, с опытом работы в этой структуре, ну и с большим желанием, с патриотизмом к своей стране.

Александр Кухаренко, военнослужащий 92-й ОМБр:

В цю систему проникають люди, те що називається здоровим глуздом, люди які незап'ятнані корупційною дільністю і що б вони не робили, це незворотній такий процес і сьогоднішнє голосування також є частиною цього незворотнього процесу.

К участию в открытом интернет-голосовании( именно так решили выбирать будущий Общественный совет при национальном агентстве Украины по поиску и менеджменту активов) допущено 20 кандидатов. В состав совета войдут 9 человек, которые набрали наибольшее количество голосов. На голосование отведено 12 часов, в нем может поучаствовать житель любого региона страны.

Анатолий Тарасенко, кандидат в Общественный совет при Национальном агентстве:

На протязі трьох робочих днів повинен бути наказ про затвердження персонального складу Громадської ради. Це 9 чоловік, які будуть сьогодні обрані. Це значить до п'ятниці, але це може бути і сьогоднішній день, і завтрашній день, і післязавтрашній день, тому що результати інтернет-голосування відомі на кожну секунду.

Уже после того, как станут известны окончательные результаты голосования, будет принято положение об общественном совете, рассказывают харьковские правозащитники, в котором будут четко указаны основные обязанности его членов.