В Украине вступили в силу новые правила вывоза детей за рубеж

В Украине вступил в силу закон № 2475-VIII об усилении ответственности недобросовестных родителей и новом порядке выезда детей за границу.

Месяц назад документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Согласно закону, тот из родителей, с кем живет ребенок, может самостоятельно решить, что дочь или сын поедет за границу на срок до месяца - учиться, отдыхать и путешествовать, лечиться и прочее. В частности, если другой из родителей добросовестно выплачивает алименты и не скрывается - его надо сообщить о том, куда и на какой период едет ребенок.

Один из родителей, с которым проживает ребенок, может принять решение о выезде ребенка на больший срок, если другой из родителей не платит алименты от четырех месяцев.

С другой стороны, поехать за границу с ребенком может и тот из родителей, кто проживает отдельно - если он добросовестно платит алименты. Для этого он должен направить заказное письмо с уведомлением о вручении бывшему супругу. В течение 10 дней должно прийти нотариально заверенное разрешение, в противном случае можно обратиться в суд с заявлением о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без разрешения другого из родителей.

Закон также усиливает ответственность недобросовестных родителей. В частности, если должник по алиментам в течение двух дней без уважительных причин не приходит на общественно полезные работы - считается, что он уклоняется от них, а это еще одна статья админкодекса. Она предусматривает админарест до 10 суток.

В случае, если после такого ареста человек без уважительных причин более двух раз в течение месяца не выходит на общественно полезные работы или отказывается работать, или явился на рабочее место нетрезвым - это уже “злостное уклонение” и криминал. Наказание - лишение свободы до 2 лет.

Согласно закону, человеку могут отказать в регистрации изменений об участниках юрлица в связи с изменением доли, если речь идет об учредителе или участнике юрлица, который задолжал по уплате алиментов.

Такому должнику могут отказать в перерегистрации или снятии с учета автомобиля для его дальнейшей продажи - причем территориальные органы МВД обязаны уведомить об этой машине государственную исполнительную службу или частного исполнителя.

Кроме того, увеличили штрафы для недобросовестных родителей, которые не образуют необходимых условий жизни, обучения и воспитания детей. Если ранее речь шла о сумме в сотни гривен, то согласно закону штраф составляет от 850 до 1700 грн, а за повторное нарушение в течение года - от 1700 до 5100 грн.

Ранее, если несовершеннолетний совершал административное нарушение - родители должны были заплатить от 51 до 85 грн штрафа; суммы увеличили до 850-1700 грн.

В случае уголовного нарушения ребенком, который еще не несет ответственности, его родителям раньше грозил штраф от 170 до 340 грн, а согласно этому закону - от 1700 до 5100 грн.

Если один из родителей не выплачивает деньги на содержание тяжело больного ребенка - санкции начнутся уже при 3 месяцах задолженности. В этом случае нарушителю грозят общественно полезные работы на срок 120-240 часов. Если в течение двух месяцев после выполнения таких общественных работ человек не уплатил сумму алиментов - новое наказание будет предусматривать работы на срок 240-360 часов (максимум - это 45 рабочих дней по 8 часов).

Согласно документу, тяжело больной - это ребенок, страдающий из-за тяжелых перинатальных поражений нервной системы, тяжелых врожденных пороков развития, редких орфанных заболеваний, онкологических, онкогематологических заболеваний, детского церебрального паралича, тяжелых психических расстройств, сахарного диабета I типа (инсулинозависимые), острых или хронических заболеваний почек IV степени, либо же если ребенок получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в 3 июля 2018 года 230 голосами народных депутатов. Документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины" 28 июля.