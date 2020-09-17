В Украине выставили на продажу очередной спиртзавод - на Харьковщине

17 сентября 2020 г. 20:00
Источник: Новое Время
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Артемовский спиртзавод, который расположен в г. Мерефа Харьковской области, выставлен на приватизацию.

Фонд госимущества назначил аукцион по продаже Артемовского места проведения деятельности ГП Укрспирт в Харьковской области на 20 октября.

Стартовая цена объекта – 29 млн.660 тыс. гривен.

Ранее, 15 сентября, ФГИУ назначил аукцион по продаже первого спиртзавода  - Немировского МПД - со стартовой ценой 49600000 грн.

Фонд госимущества ожидает привлечь от приватизации спиртзаводов ГП Укрспирт и концерна Укрспирт около 2 млрд грн.

 

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