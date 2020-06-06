В Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом

06 июня 2020 г. 10:15
Источник: РБК-Украина
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В Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом. Таким образом, третий день подряд в стране фиксируется более 500 заболевших. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, за сутки от COVID-19 в Украине 15 умерших, в то время как 440 человек выздоровели. С начала пандемии в стране зафиксировано 26 514 случаев COVID-19, из них 777 летальных, а 11 812 выздоровели.

Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировали в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65 случаев) областях. Нет новых случаев COVID-19 в Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 553 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, а 330 выздоровели.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения и ослабления карантина. В тот же момент, в ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне коронавируса осенью.

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