В Украине за сутки - 800 случаев COVID-19, на Харьковщине - 44 новых заболевших

В Украине зафиксировано 800 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«11 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 52843 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1372 летальные, 25661 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 800 новых случаев. Всего проведено 786 402 тестирование методом ПЦР», - говорится в сообщении.
На Харьковщине за сутки, по данным Минздрава, выявлено 44 новых заболевших.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью п регионам следующая:
Винницкая область - 2081 случай;
Волынская область - 2987 случаев;
Днепропетровская область - 1140 случаев;
Донецкая область - 758 случаев;
Житомирская область - 1521 случай;
Закарпатская область - 3842 случая;
Запорожская область - 612 случаев;
Ивано-Франковская область - 2971 случай;
Кировоградская область - 670 случаев;
г. Киев - 6115 случаев;
Киевская область - 2986 случаев;
Львовская область - 6882 случая;
Луганская область - 93 случая;
Николаевская область - 477 случаев;
Одесская область - 2141 случай;
Полтавская область - 331 случай;
Ровенская область - 4520 случаев;
Сумская область - 337 случаев;
Тернопольская область - 2217 случаев;
Харьковская область - 2621 случай;
Херсонская область - 204 случая;
Хмельницкая область - 888 случаев;
Черновицкая область - 5117 случаев;
Черкасская область - 738 случаев;
Черниговская область - 594 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 июля 2020 в Центр поступило 1046 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 100 649 сообщений о подозрении на COVID-19.