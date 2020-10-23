В Украине за сутки - более 7,5 тысяч заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 7517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 октября, количество активных больных составляет 186 654 человек.

Всего в Украине 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6164 летальных, 137578 пациентов выздоровели. Проведено 2950463 тестирования методом ПЦР.

В течение суток на территории Украины госпитализированы 1032 человек, из них - 30 детей и 36 медработников.

На стационарном лечении находится 14 382 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19.

На аппарате искусственной вентиляции легких 500 человек, выздоровели 2680 человека (156 детей), в том числе 202 медработников, 121 заболевший умер.

Проведено 36 457 тестов методом ПЦР, методом ИФА - 26674.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 8923 случая;

Волынская область - 11 792 случая;

Днепропетровская область - 12 380 случаев;

Донецкая область - 8160 случаев;

Житомирская область - 11 264 случая;

Закарпатская область - 12 541 случай;

Запорожская область - 7495 случаев;

Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;

Кировоградская область - 1858 случаев;

г. Киев - 33135 случаев;

Киевская область - 13 958 случаев;

Львовская область - 26 399 случаев;

Луганская область - 2985 случаев;

Николаевская область - 6602 случая;

Одесская область - 21 128 случаев;

Полтавская область - 7532 случая;

Ровенская область - 16 985 случаев;

Сумская область - 9888 случаев;

Тернопольская область - 18 613 случаев;

Харьковская область - 31 592 случая;

Херсонская область - 2951 случай;

Хмельницкая область - 12 413 случаев;

Черновицкая область - 18 811 случаев;

Черкасская область - 7704 случая;

Черниговская область - 7582 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 октября в Центр поступило 8050 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 402 007 сообщения о подозрении на COVID-19.