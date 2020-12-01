В Украине за сутки - почти 12,5 тысяч новых случаев COVID-19: статистика по регионам

В Украине за сутки зафиксировали 12 498 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 1 470 человек; летальных случаев - 221; выздоровели – 10 023 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

По данным Минздрава, количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 745 123 человека, от COVID-19 12 548 человек умерли, выздоровели – 355 172 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киева (1799), а также Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 72277 случаев;

Винницкая область - 17 569 случаев;

Волынская область - 24 483 случая;

Днепропетровская область - 39 659 случаев;

Донецкая область - 23 157 случаев;

Житомирская область - 30 100 случаев;

Закарпатская область - 23 438 случаев;

Запорожская область - 31 608 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 017 случаев;

Киевская область - 38 528 случаев;

Кировоградская область - 5382 случая;

Луганская область - 6350 случаев;

Львовская область - 46 891 случай;

Николаевская область - 18 985 случаев;

Одесская область - 45 838 случаев;

Полтавская область - 22 763 случая;

Ровенская область - 31 283 случая;

Сумская область - 29 627 случаев;

Тернопольская область - 28 095 случаев;

Харьковская область - 55 702 случая;

Херсонская область - 10 371 случай;

Хмельницкая область - 29 751 случай;

Черкасская область - 23 590 случаев;

Черновицкая область - 33942 случая;

Черниговская область - 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 30 ноября, в Украине было зафиксировано 9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.