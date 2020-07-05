В Украине за сутки выявили 823 случая COVID-19, в Харьковской области - 35 новых заболевших

В Украине по состоянию на утро 5 июля лабораторно подтверждены 48500 случаев заболевания COVID-19.

Как свидетельствуют данные СНБО, количество инфицированных коронавирусом за минувшие сутки возросло на 823 человека (сутками ранее –их было 914).

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 22 пациента , сутками ранее скончались 15.

За последние сутки выздоровел 221 человек (сутками ранее - 597), всего выздоровевших – 21376 человек.

Всего в Украине сейчас болеют 25 875 человек, что на 580 человек больше, чем днем ранее.

В Харьковской области за минувшие сутки зарегистрировано 2348 заболевших, летальных случаев в регионе – 93, 1198 человек выздоровели, 1057 – продолжают болеть.