В Украине за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы - 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровели 13 882 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 758 264 человек, 12 717 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 369 054 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

г. Киев - 74012 случаев;

Винницкая область - 17 715 случаев;

Волынская область - 24 791 случай;

Днепропетровская область - 40 148 случаев;

Донецкая область - 23752 случаи;

Житомирская область - 30 233 случая;

Закарпатская область - 23 646 случаев;

Запорожская область - 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;

Киевская область - 39503 случая;

Кировоградская область - 5506 случаев;

Луганская область - 6467 случаев;

Львовская область - 47 477 случаев;

Николаевская область - 19 448 случаев;

Одесская область - 46 985 случаев;

Полтавская область - 23 291 случай;

Ровенская область - 31 798 случаев;

Сумская область - 30 354 случая;

Тернопольская область - 28 375 случаев;

Харьковская область - 56 361 случай;

Херсонская область - 10 659 случаев;

Хмельницкая область - 30 228 случаев;

Черкасская область - 24 046 случаев;

Черновицкая область - 34 150 случаев;

Черниговская область - 19 218 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 1 декабря, в Украине было зафиксировано 12 498 новых случаев инфицирования коронавирусом.