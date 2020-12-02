В Украине за сутки выявили более 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы - 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровели 13 882 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 758 264 человек, 12 717 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 369 054 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
г. Киев - 74012 случаев;
Винницкая область - 17 715 случаев;
Волынская область - 24 791 случай;
Днепропетровская область - 40 148 случаев;
Донецкая область - 23752 случаи;
Житомирская область - 30 233 случая;
Закарпатская область - 23 646 случаев;
Запорожская область - 32 555 случаев;
Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;
Киевская область - 39503 случая;
Кировоградская область - 5506 случаев;
Луганская область - 6467 случаев;
Львовская область - 47 477 случаев;
Николаевская область - 19 448 случаев;
Одесская область - 46 985 случаев;
Полтавская область - 23 291 случай;
Ровенская область - 31 798 случаев;
Сумская область - 30 354 случая;
Тернопольская область - 28 375 случаев;
Харьковская область - 56 361 случай;
Херсонская область - 10 659 случаев;
Хмельницкая область - 30 228 случаев;
Черкасская область - 24 046 случаев;
Черновицкая область - 34 150 случаев;
Черниговская область - 19 218 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее, 1 декабря, в Украине было зафиксировано 12 498 новых случаев инфицирования коронавирусом.