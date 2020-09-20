В Украине за сутки выявили около 3 тысяч случаев COVID-19, Харьковщина - в лидерах по заболеваемости

В Харьковской области за сутки выявили 424 новых случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте СНБО Украины.
Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, за сутки в регионе 146 человек выздоровели, пятеро - скончались.
Всего за время пандемии в регионе, по состоянию на 20 сентября, зафиксировали 14888 случаев COVID-19, скончались 300 человек, 4248 заболевших выздоровели, 10 340 – еще болеют.
Зафиксировано 16816 подозрений на заболевание.
Всего в Украине за сутки, по данным Системы мониторинга распространения заболевания СНБО, коронавирус выявили у 2966 человек, выздоровели - 758 заболевших.
За сутки от COVID-19 скончался 41 заболевший, из них восемь умерли в Донецкой области.
Общее количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось до 3557 человек.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая область - 5268 (+68)
Волынская область - 6856 (+73)
Днепропетровская область - 3982 (+104)
Донецкая область - 2430 (+59)
Житомирская область - 4988 (+57)
Закарпатская область - 9154 (+44)
Запорожская область - 2879 (50)
Ивано-Франковская область - 12382 (+170)
Кировоградская область - 985 (+12)
г. Киев - 19483 (+343)
Киевская область - 7744 (+133)
Львовская область - 18317 (+188)
Луганская область - 754 (19)
Николаевская область - 2469 (+95)
Одесская область - 11422 (+217)
Полтавская область - 1499 (+38)
Ровенская область - 11124 (+109)
Сумская область - 3023 (+107)
Тернопольская область - 11247 (+231)
Харьковская область - 14888 (+424)
Херсонская область - 813 (+23)
Хмельницкая область - 4631 (+150)
Черновицкая область - 13042 (125)
Черкасская область - 3035 (+52)
Черниговская область - 3263 (+75).
С начала регистрации заболевания в Украине коронавирус обнаружили у 175 678 человек.