В Украине за сутки выявили почти 14,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 14 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1739 человек, летальных случаев – 243, выздоровели 15 372 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Статистика заболеваемости по регионам:

г. Киев - 75376 случаев;

Винницкая область - 17 988 случаев;

Волынская область - 25 121 случай;

Днепропетровская область - 40 966 случаев;

Донецкая область - 24 175 случаев;

Житомирская область - 30 630 случаев;

Закарпатская область - 23 880 случаев;

Запорожская область - 33 615 случаев;

Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;

Киевская область - 40 427 случаев;

Кировоградская область - 5701 случай;

Луганская область - 6610 случаев;

Львовская область - 48 144 случая;

Николаевская область - 19894 случая;

Одесская область - 47 920 случаев;

Полтавская область - 23 926 случаев;

Ровенская область - 32 223 случая;

Сумская область - 31 184 случая;

Тернопольская область - 28 673 случая;

Харьковская область - 57 267 случаев;

Херсонская область - 11 087 случаев;

Хмельницкая область - 30943 случая;

Черкасская область - 24 776 случаев;

Черновицкая область - 34432 случая;

Черниговская область - 19 722 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 2 декабря в Украине был зафиксирован 13 141 новый случай инфицирования коронавирусом.