В Украине за сутки выявили почти 14,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 14 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Второй день подряд имеем положительную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека. Эта цифра превышает количество заболевших - 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020. В частности, заболели 745 детей и 614 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1739 человек, летальных случаев – 243, выздоровели 15 372 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в четверг утром.
Статистика заболеваемости по регионам:
г. Киев - 75376 случаев;
Винницкая область - 17 988 случаев;
Волынская область - 25 121 случай;
Днепропетровская область - 40 966 случаев;
Донецкая область - 24 175 случаев;
Житомирская область - 30 630 случаев;
Закарпатская область - 23 880 случаев;
Запорожская область - 33 615 случаев;
Ивано-Франковская область - 38 080 случаев;
Киевская область - 40 427 случаев;
Кировоградская область - 5701 случай;
Луганская область - 6610 случаев;
Львовская область - 48 144 случая;
Николаевская область - 19894 случая;
Одесская область - 47 920 случаев;
Полтавская область - 23 926 случаев;
Ровенская область - 32 223 случая;
Сумская область - 31 184 случая;
Тернопольская область - 28 673 случая;
Харьковская область - 57 267 случаев;
Херсонская область - 11 087 случаев;
Хмельницкая область - 30943 случая;
Черкасская область - 24 776 случаев;
Черновицкая область - 34432 случая;
Черниговская область - 19 722 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее, 2 декабря в Украине был зафиксирован 13 141 новый случай инфицирования коронавирусом.