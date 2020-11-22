В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 12 079 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
"12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки – госпитализированы 1 134 человека; летальных случаев - 138; выздоровели – 4 604 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 624 744 человека, 10 951 человек от COVID-19 умер, выздоровели 286 917 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), а также в Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Статистика заболеваемости по регионам следующая:
г. Киев - 59006 случаев;
Винницкая область - 15 314 случаев;
Волынская область - 21 456 случаев;
Днепропетровская область - 28 561 случай;
Донецкая область - 20 026 случаев;
Житомирская область - 26 154 случая;
Закарпатская область - 21 368 случаев;
Запорожская область - 23 800 случаев;
Ивано-Франковская область - 31 859 случаев;
Киевская область - 30342 случая;
Кировоградская область - 4258 случаев;
Луганская область - 5666 случаев;
Львовская область - 40 879 случаев;
Николаевская область - 14 957 случаев;
Одесская область - 37 365 случаев;
Полтавская область - 18 243 случая;
Ровенская область - 27 912 случаев;
Сумская область - 22 612 случаев;
Тернопольская область - 25 566 случаев;
Харьковская область - 51 398 случаев;
Херсонская область - 8549 случаев;
Хмельницкая область - 26 227 случаев;
Черкасская область - 17 748 случаев;
Черновицкая область - 31034 случая;
Черниговская область - 14 444 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом: за сутки COVID-19 выявили у 14580 человек.