В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч новых заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 12 079 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

"12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки – госпитализированы 1 134 человека; летальных случаев - 138; выздоровели – 4 604 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 624 744 человека, 10 951 человек от COVID-19 умер, выздоровели 286 917 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), а также в Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Статистика заболеваемости по регионам следующая:

г. Киев - 59006 случаев;

Винницкая область - 15 314 случаев;

Волынская область - 21 456 случаев;

Днепропетровская область - 28 561 случай;

Донецкая область - 20 026 случаев;

Житомирская область - 26 154 случая;

Закарпатская область - 21 368 случаев;

Запорожская область - 23 800 случаев;

Ивано-Франковская область - 31 859 случаев;

Киевская область - 30342 случая;

Кировоградская область - 4258 случаев;

Луганская область - 5666 случаев;

Львовская область - 40 879 случаев;

Николаевская область - 14 957 случаев;

Одесская область - 37 365 случаев;

Полтавская область - 18 243 случая;

Ровенская область - 27 912 случаев;

Сумская область - 22 612 случаев;

Тернопольская область - 25 566 случаев;

Харьковская область - 51 398 случаев;

Херсонская область - 8549 случаев;

Хмельницкая область - 26 227 случаев;

Черкасская область - 17 748 случаев;

Черновицкая область - 31034 случая;

Черниговская область - 14 444 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом: за сутки COVID-19 выявили у 14580 человек.