В Украине впервые за сутки зарегистрировали более 15 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 - 15 331 новый случай.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1955 человек, летальных случаев – 225, выздоровели - 9617 человек", – написал Степанов в Фейсбук сегодня, 26 ноября.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 677 189 человек, 11 717 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 317 395 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), а также в Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 64019 случаев;

Винницкая область - 16 370 случаев;

Волынская область -22 906 случаев;

Днепропетровская область - 33 115 случаев;

Донецкая область - 21344 случаи;

Житомирская область - 27 926 случаев;

Закарпатская область - 22 425 случаев;

Запорожская область - 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;

Киевская область - 34 241 случай;

Кировоградская область - 4706 случаев;

Луганская область - 5925 случаев;

Львовская область - 43 611 случаев;

Николаевская область - 16 731 случай;

Одесская область - 40 535 случаев;

Полтавская область - 20 204 случая;

Ровенская область - 29 320 случаев;

Сумская область - 25 662 случая;

Тернопольская область - 26 752 случая;

Харьковская область - 53 433 случая;

Херсонская область - 9345 случаев;

Хмельницкая область - 27703 случая;

Черкасская область - 20 668 случаев;

Черновицкая область - 32492 случая;

Черниговская область - 16 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 13 882 новых случаев коронавируса.