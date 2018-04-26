В Украине запретили несколько известных медпрепаратов

Серию популярных в Украине таблеток "Амброксол", которые производит фармацевтическая компания "Лекхим-Харьков" запретили.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Препарат от кашля не зарегистрирован в Украине и изготовлен для рынка Республики Узбекистан.

Кроме того, под запрет попал не только "Амброксол", но и антигистамин "Дексаметазон" (раствор для инъекций), таблетки "Нитроглицеприн", раствор для инъекций "Но-Х-ша", таблетки "Супарастилин", таблетки "Трисептол" и антибиотик "Цефтриаксон" (порошок для приготовления инъекций).

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хоздеятельности проверить наличие запрещенных серий данных препаратов и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшей утилизации или уничтожения.