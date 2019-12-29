В Украине запустили единый транспортный портал.

Он создан с учетом новых стандартов предоставления государственных услуг и дизайн-кода «ДіЯ», передает пресс-служба ХОГА.

«Продолжаем совершенствовать работу по оказанию услуг. Единый транспортный портал позволяет украинцам на одном ресурсе пользоваться всеми транспортными э-сервисами онлайн. В то же время продолжаем преодолевать бюрократию и ликвидируем коррупцию», - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя нововведение.

На едином транспортном портале уже сейчас можно воспользоваться следующими услугами:

- бронированием разрешений на международные перевозки (вся процедура займет до 3 мин.);

- пост-контролем, который отслеживает каждое зарегистрированное разрешение от момента бронирования до пересечения границы и возвращения на пункт выдачи разрешения;

- разрешениями на негабаритные перевозки;

- обменом данными с таможней;

- е-протоколами, которые позволяют Укртрансбезопасности оперативно передавать информацию о нарушителях с целью дальнейшей обработки инцидентов;

- видеонаблюдением для общественного контроля и повышения прозрачности процесса выдачи разрешений на пунктах выдачи в городах: Ковель, Голобы, Львов, Винница, Хмельницкий, Борисполь, Коростень (вскоре будет добавлено еще 7 пунктов и других важных объектов);

- э-ТТН - электронной товарно-транспортной накладной, которая удостоверяет права на осуществление грузовых перевозок (важный сервис для бизнеса, который позволяет создать цифровые транспортные коридоры и развивать мультимодальные перевозки).

Кроме того, на этом портале планируется еще и расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов.