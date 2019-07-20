 

В Украине завтра будет жарко и дождливо - погода

20 июля 2019 г. 19:09
Источник: УНИАН
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Погода в Украине в воскресенье, 21 июля, будет жаркой. Украинцам не стоит ждать непогоды по дороге к избирательным участкам, однако кратковременные дожди возможны в некоторых регионах.

Воздух будет очень теплым и даже горячим – температура составит 25 + 30 градусов.

На Юге, Востоке и в Центре местами столбик термометра поднимется до +32 градусов.

"Дожди с грозами, кратковременные, возможны на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области, в Кропивницком и окружающих районах", – говорится в сообщении.

В Киеве завтра вероятность локального дождя с грозой. Температура воздуха в столице уже действительно летняя, ожидается +26+29 градусов.

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