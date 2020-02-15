В Украину из оккупированных территорий через военнослужащих ВСУ попадали контрабандные сигареты

15 февраля 2020 г. 19:39
Источник: РБК-Украина
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Жители Донецкой области, действуя по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими Вооруженных сил Украины, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.

По результатам проведения более 90 обысков на территории 4 областей по местам проживания фигурантов, складских и офисных помещениях обнаружено и изъято 1500 ящиков табачных изделий (750 тысяч пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн гривен, денежные средства на сумму более 900 тыс. гривен, которые были получении от преступной деятельности. Также правоохранители изъяли черновые записи, компьютерную технику, огнестрельное оружие и патроны.

Сейчас готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц.

 

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