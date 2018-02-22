В Украину в пятницу прибудет партия вакцин от кори

Партия закупленных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) вакцин от кори будет поставлена в Украину в пятницу, 23 февраля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Иммунобиологические препараты для профилактики кори, паротита, краснухи будут распределены между регионами в понедельник, 26 февраля.

ЮНИСЕФ в связи с ростом заболеваемости корью осуществит ускоренную доставку 220 тыс. доз бельгийской вакцины "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK), в Украину в конце февраля.

В целом в 2018 году в Украину будет поставлено около 2 млн доз бельгийской вакцины от кори паротита и краснухи – 800 тыс. доз в конце марта, и 77 тыс. доз в конце мая.