В Украину запретили ввоз российского учебника и художественной книги

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в Украину учебника "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" и книги "Шпионки. 12 женщин, рискнувши всем".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отказ на ввоз учебника основан на экспертизе Госкомтелерадио: в учебнике М. Гацкевича по английскому языку в текстах для перевода с английского утверждается, что Киев был столицей России, а также фальсифицируются другие исторические факты.

Эксперты считают эти "исторические ошибки" проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора.

Кроме того, в книге "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем", на ввоз которой Госкомтелерадио не дал разрешения ООО "Якабу Трейд", присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора, в частности, ее силовых структур.

На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг значится 63 издания.

Напомним, ранее Госкомтелерадио запретил ввоз в Украину книги юмориста Михаила Задорнова, Валентина Гнатюка и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега" и еще 3 российских издания.

С мая 2017 года до июля нынешнего года Госкомтелерадио выдало разрешения на ввоз в Украину почти 17,5 тысячи наименований российской печатной продукции, но отказал во ввозе 210,5 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания.

В марте 2018 года комитет начал конфисковывать российские издания, ввезенные без разрешения, и штрафовать тех, кто их ввозит.